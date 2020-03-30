Специалисты в Москве используют «умные очки» в борьбе с коронавирусом

Москва, 30 марта. Специалисты по коронавирусу в трех московских больницах используют «умные очки» для удаленного исследования и консилиумов. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Как уточнил специалист, это очень актуально во время эпидемии.

«Нам предложили проект смарт-гласс (умные очки), в котором мы увидели реальную пользу в условиях эпидемии», — подчеркнул он.

РИА Новости, эксперт добавил, что это позволит минимизировать риск заражения медиков. Проценко добавил, что руководство штаба поддержало этот проект.

«И в течение вчерашнего дня в трех центрах – 67-й больнице, Склифе и в Коммунарке они были установлены. До понедельника они будут установлены во всех центрах», — рассказал главврач больницы в Коммунарке.

Ранее в Российской академии наук (РАН) сообщили, что отечественные ученые разрабатывают три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишут СМИ со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина. Он напомнил, что ранее сообщалось о разработке подобной вакцины центром «Вектор» в Новосибирской области и отметил, что в России существуют и другие инновационные подходы.

На базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова под руководством академика Михаила Кирпичного разрабатывается прототип поливалентной вакцины против COVID-19. Параллельно работа ведется в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, где под руководством академика Александра Габибова разрабатывается высокотехнологичная вакцина против коронавируса. Чехонин назвал ее «интересной» и выразил уверенность, что ученые получат эффективный результат.