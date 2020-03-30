В Москве ввели режим полной самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

Новые ограничения по коронавирусу в Москве Режим изоляции. В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу. Они касаются всех жителей столицы, а не только тех, кто находится в группе риска. Теперь режим самоизоляции распространяется на каждого горожанина. Покинуть квартиру можно в нескольких случаях: если вы отправляетесь в магазин, аптеку, поликлинику или же на работу. Дистанция от других людей должна составлять не менее 1,5 метров. Безработным окажут поддержку. Региональная компенсация им составит 19,5 тысяч рублей. А работодатели должны обеспечить сотрудникам условия для дистанцирования. А те, кого болезнь не миновала, будут бесплатно получать противовирусные препараты.

Медведев прокомментировал ситуацию по коронавирусу Если ситуация по коронавирусу будет развиваться по негативному сценарию, то в России могут принять более жесткие меры. Такое заявление сделал председатель Совета безопасности страны. Как отметил Дмитрий Медведев, важно не поддаваться панике и не забывать о самодисциплине. « Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, все, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации. Вот в эти теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник. Провести эти дни так, будто это обычные каникулы. Такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости », — Дмитрий Медведев, председатель Совета безопасности России

В США более 142 тысяч зараженных коронавирусом США до сих пор остаются в лидерах по количеству зараженных коронавирусом. Там выявили более 140 тысяч больных. Жертвами опасной болезни стали почти 2,5 тысячи человек. Как отметил президент Штатов Дональд Трамп, пик смертности от инфекции ожидается через две недели. Власти страны советуют выходить из дома только в случае экстренной необходимости, воздержаться от общения с другими людьми, приобретать продукты с доставкой. По словам властей, если каждый будет придерживаться этих правил, то в стране могут победить болезнь к началу июня.