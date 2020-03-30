Московский врач заявил, что коронавирус становится менее агрессивным

Москва, 30 марта. Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле 2020 года его распространение может пойти на спад, заявил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

Как пишет РИА Новости, он уточнил, что прогноз «весьма благоприятный».

Сотрудники Роспотребнадзора обратились к россиянам с напоминанием, как правильно использовать многоразовые и одноразовые маски. Как пояснили в ведомстве, в последнее время в сети Интернет появляется все больше объявлений о продаже тканевых масок, которые не являются медицинскими изделиями и не сопровождаются инструкциями по применению. По словам экспертов, важно помнить, что многоразовые маски можно использовать повторно только после серьезной обработки.

Там также отметили, что маска используется для того, чтобы задержать капли влаги при кашле и чихании, поскольку в них могут содержаться вирусы. При этом эксперты утверждают, что маски эффективны только с другими методами профилактики, такими как дезинфекция и соблюдение дистанции.

Напомним, в настоящее время в России все предприятия по изготовлению масок перешли на круглосуточный режим и увеличили мощности до 1,6 млн изделий в сутки. Также со 2 марта наложен запрет на экспорт. С прошлой недели было дополнительно запущено производство из гостированной российской марли, объем наращивается до 30 млн погонных метров в месяц, в начале апреля планируется выйти на 3 млн масок.