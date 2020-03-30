Мурашко назвал тех, для кого наиболее опасен коронавирус

Москва, 30 марта. В настоящее время в зоне риска по заражению и гибели от коронавируса принято считать пожилых людей, однако вместе с ними летальный исход возможен у граждан, подверженных сахарному диабету, ожирению, заболеванию легких, бронхов и сердечно-сосудистой системы. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

При этом он отметил, что на сегодняшний день есть пациенты в тяжелом состоянии, которым нет и сорока лет. Кроме того, рассказывая о том, как обезопасить себя, Мурашко предостерег россиян от употребления алкоголя.

«Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд», – сказал министр.

Говоря о никотиновой привычке Мурашко пояснил, что любой курильщик имеет те или иные заболевания легких, которые в сочетании с инфекцией могут оказаться смертельными. Чтобы пережить пандемию, глава Минздрава посоветовал отказаться от обильной и вредной пищи, сбалансировать свое питание, а также заниматься дома физическими упражнениями.

«Кроме того, сезонно повышающиеся уровень инсоляции и температура воздуха тоже работают на нас. Правда, придется подождать устойчивых плюс 25. Вот тогда у нас точно все будет хорошо», – цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Напомним, ранее Мурашко рассказал, какие медицинские маски способны лучше защитить от инфекции и не дать ей распространиться. По словам специалиста, в результате тестирования самыми эффективными отмечены четырехслойные марлевые маски, пишет «Газета.ru».