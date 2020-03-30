Заболевшая коронавирусом французская модель рассказала о странном звуке из легких

Париж, 30 марта. 30-летняя гражданка Франции Интан Клемент подробно рассказал, как она заразилась коронавирусом и как протекает ее заболевание. По словам парижской модели, инфекция проявилась у нее с сильным кашлем и странным звуком из легких.

Как объясняет женщина, в середине марта у нее появился легкий сухой кашель. Несмотря на это, она с друзьями поехала кататься на горнолыжном курорте Валлори. Однако во время отдыха состояние Клемент ухудшилось.

«Иногда мне было очень трудно дышать во время катания на лыжах, и мое тело очень устало, но я предположила, что это потому, что я не каталась на лыжах в течение 10 лет, и я действительно была не в форме», – поясняет она.

Когда женщина вернулась домой, она уже не могла нормально дышать из-за непрекращающегося кашля. 18 марта ее легкие начали издавать странный звук, пока она вдыхала и выдыхала, пишет Yahoo News.

Тогда Клемент решила позвонить врачу и получить совет по видеосвязи. Медики предположили, что у нее простуда и посоветовали пить парацетамол. Спустя два дня Клемент решила пойти ко врачу очно. Тест показал у нее наличие коронавируса, ей потребовалась срочная госпитализация.

Напомним, ранее российская актриса Ольга Куриленко рассказала о своем исцелении от опасной китайской инфекции. Артистка до сих пор не знает, где и как она заразилась коронавирусом.