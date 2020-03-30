Борт из Таиланда приземлился в Приамурье, есть зараженные

Благовещенск, 30 марта. Борт с эвакуированными из Таиланда россиянами приземлился в Благовещенске, у трех пассажиров зафиксирована высокая температура.

Об этом сообщила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

«Самолет с 311 пассажирами прилетел с Пхукета, выявили трех лиц с повышенной температурой. С ними работают специалисты», — рассказала она.

Региональный Минздрав 23 марта сообщил, что повышение температуры тела зафиксировано у троих вернувшихся из Вьетнама жителей региона, среди них один ребенок. У них взяли анализы и поместили на карантин по месту жительства.

Накануне в Амурской области был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшая женщина прилетела в Благовещенск из Марокко и находилась в режиме самоизоляции. Об ухудшении самочувствия она сообщила по телефону «горячей линии», после чего ее госпитализировали в инфекционную больницу.

Первые случаи коронавируса были выявлены в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По информации Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 722,4 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений скончались 33 984 человека, 151,9 тысячи пациентов выздоровели.

Напомним, с понедельника в Москве введен массовый режим самоизоляции. Жителей столицы призывают не выходить из дома без крайней необходимости.