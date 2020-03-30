Рынска стала матерью спустя год после смерти супруга

Москва, 30 марта. Скандальная журналистка и блогер Божена Рынска стала матерью. Девочка появилась на свет от покойного супруга Игоря Малашенко, спустя год с момента его гибели.

О рождении дочери Рынска заявила в социальных сетях. Девочку было решено назвать Евгенией. Ребенок появился на свет еще 5 марта при помощи суррогатной матери.

«Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать», – написала Рынска в своем Instagram, комментируя фотографию с новорожденной дочерью.

Рынска объявила о пополнении в августе прошлого года. Тогда же она призналась, что ребенка вынашивает суррогатная мать.

Изначально 45-летняя вдова хотела забеременеть с помощью процедуры ЭКО, использовав замороженные сперматозоиды Малашенко, но была вынуждена отказаться по состоянию здоровья.

Напомним, супруг Божены Рынской, бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля прошлого года в своем доме в Испании. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть медиа-бизнесмена произошла в результате самоубийства. С журналисткой они состояли в отношениях с 2011 года, пишет «Газета.ru».

Малашенко похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. У него остались две дочери от предыдущего брака с историком искусства Еленой Пивоваровой.