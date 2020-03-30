Губерниев резко пристыдил нарушающую карантин биатлонистку Резцову

Москва, 30 марта. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко пристыдил трехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову, нарушающую режим самоизоляции в период угрозы распространения коронавируса.

Ранее Резцова сообщила, что не соблюдает режим самоизоляции и ездит в гости к родственникам. Бывшая спортсменка высказала мнение, что люди, отправляющиеся на шашлыки во время карантина, «никому не мешают».

В эфире «Матч-ТВ» Губерниев назвал позицию Резцовой «омерзительной».

«Она говорит, что ей плевать на карантин. Ее позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. Таких людей надо призывать к ответственности», — заявил известный комментатор соревнований по биатлону.

Он указал, что в этот сложный для страны период нужно «выполнять все, что предписано», при этом каждый человек «должен начинать с себя».

«Над человечеством серьезная угроза. А вам, Резцова, должно быть стыдно за все те страшные слова, которые вы сказали публично», — обратился к олимпийской чемпионке Губерниев.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано более 722 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений умерли 33 984 человек, более 151 тысячи пациентов выздоровели.

В России зарегистрировано 1534 случая коронавируса, восемь человек скончались, 64 выздоровели.

Накануне в Москве был введен всеобщий режим изоляции, жителям столицы запрещено покидать дома без особой необходимости.