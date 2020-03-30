Посол САР заявил, что зараженных коронавирусом сирийцев в РФ нет

Москва, 30 марта. Среди граждан Сирийской Арабской Республики, находящихся на территории России, нет случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад газете Al-Watan.

По его информации, на данный момент среди граждан нет ни одного подтвержденного инфицирования.

Ранее первый случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 был зарегистрирован территории САР. Инфицированной оказалась 20-летняя женщина, которая ранее прилетела из-за границы. В настоящее время местные власти предпринимают все необходимые меры для ее лечения.

Кроме того, на данный момент сирийские власти ввели запрет на передвижение внутри страны в связи с эпидемией коронавируса. Ограничение вступило в силу 29 марта в 14.00 по местному времени и будет действовать до особого распоряжения. Отмечается, что запрет касается всех граждан, кроме сотрудников ведомств, указанных в отдельном циркуляре.