Роспотребнадзор напомнил россиянам правила пользования медицинской маской

Москва, 30 марта. Сотрудники Роспотребнадзора обратились к россиянам с напоминанием, как правильно использовать многоразовые и одноразовые маски. Как пояснили в ведомстве, в последнее время в сети Интернет появляется все больше объявлений о продаже тканевых масок, которые не являются медицинскими изделиями и не сопровождаются инструкциями по применению.

По словам экспертов, важно помнить, что многоразовые маски можно использовать повторно только после серьезной обработки.

«В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара», – поясняют в Роспотребнадзоре.

Там также отметили, что маска используется для того, чтобы задержать капли влаги при кашле и чихании, поскольку в них могут содержаться вирусы. При этом эксперты утверждают, что маски эффективны только с другими методами профилактики, такими как дезинфекция и соблюдение дистанции.

«Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, в настоящее время в России все предприятия по изготовлению масок перешли на круглосуточный режим и увеличили мощности до 1,6 млн изделий в сутки. Также со 2 марта наложен запрет на экспорт. С прошлой недели было дополнительно запущено производство из гостированной российской марли, объем наращивается до 30 млн погонных метров в месяц, в начале апреля планируется выйти на 3 млн масок.