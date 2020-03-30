В Москву из Египта эвакуировано более двух тысяч человек

Москва, 30 марта. Эвакуация граждан России и стран СНГ из Египта завершилась 29 марта, всего за четыре дня вывезены более двух тысяч человек.

Эвакуационные рейсы авиакомпании «Белавия» начались в минувший четверг. Посольство России в Египте организовало вывоз из страны граждан РФ и других стран с египетских курортов.

По словам руководителя консульского центра диппредставительства Российской Федерации в Каире Юсупа Абакарова, в воскресенье 134 человека вылетели рейсом из Шарм-эш-Шейха, два рейса со 340 пассажирами на борту вылетели в тот же день из Хургады.

«Всего с 26 марта из Хургады вылетели 1089 человек», — уточнил Абакаров.

Дипломат подчеркнул, что за четыре дня из Египта эвакуирован 2001 человек.

«Мы закончили перелеты из Хургады и Шарм-эш-Шейха, теперь будем заниматься Каиром, в столице больше 350 человек набралось», — отметил руководитель консульского отдела.

Ранее во вторник оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта рейсами авиакомпании «Белавия» в счет ее задолженности перед Российской Федерации.

На территории Египта зафиксировано более шестисот случаев заражения коронавирусной инфекцией, 40 заболевших умерли. С 25 марта в стране действует комендантский час, он введен на две недели в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса нового типа. Международное авиасообщение приостановлено до 15 апреля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации со вспышкой коронавируса статус пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире коронавирусом заразились более 722 тысяч человек. 33 984 заболевших умерли от осложнений, более 151 тысяч пациентов выздоровели.