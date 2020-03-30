Китайские ученые выяснили, что коронавирус наиболее живуч при 4 градусах

Гонконг, 30 марта. Инфекция коронавируса SARS-CoV-2, которая в короткие сроки распространилась по всему миру, наиболее стабильна при температуре около +4 градусов по Цельсию, но чувствительна к жаре. При этом наименее живуч вирус на поверхности бумаги.

Научное открытие сделали специалисты из университета Гонконга. Согласно их выводам, при четырех градусах коронавирус существует около двух недель.

Если температура составляет 22 градуса, то инфекция живет как минимум неделю. При 37 градусах, не более двух дней. Если температура окружающей среды повышается до 56 градусов, вирус живет менее получаса, при этом уже при 70 градусах инфекция погибает в течение пяти минут.

Говоря о поверхности, на которой находится вирус, SARS-CoV-2 способен более недели существовать на внешней стороне медицинской маски. Однако на бумаге вирус держится менее трех часов, на дереве и ткани не более двух дней. От четырех дней и до недели на стекле, стали и пластмассе, сообщает ТАСС.

Напомним, в воскресенье власти Китая заявили, что за три месяца одержал победу над коронавирусом. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 там составляет меньше трех тысяч. При этом все новые заражения — завозные.