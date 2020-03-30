Российские ученые разрабатывают три вакцины от COVID-19

Москва, 30 марта. В Российской академии наук (РАН) сообщили, что отечественные ученые разрабатывают три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина. Он напомнил, что ранее сообщалось о разработке подобной вакцины центром «Вектор» в Новосибирской области и отметил, что в России существуют и другие инновационные подходы.

«На базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова под руководством академика Михаила Кирпичного разрабатывается прототип поливалентной вакцины против COVID-19, то есть такой, которая работала бы в отношении широкого спектра коронавирусов, не только от нынешнего», — рассказал Чехонин.

Параллельно работа ведется в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, где под руководством академика Александра Габибова разрабатывается высокотехнологичная вакцина против коронавируса. Чехонин назвал ее «интересной» и выразил уверенность, что ученые получат эффективный результат.

«Не могу не отметить работы в Институте общей генетики имени Вавилова, идущие под руководством профессора Козлова. Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину», — добавил вице-президент РАН.

По словам Чехонина, итогом работы, которая проводится в крупнейших научных центрах России, должна стать эффективная вакцина, которая будет охватывать «целый спектр коронавирусных инфекций».

Эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 721,8 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 33 968 человек, более 151 тысячи выздоровели.