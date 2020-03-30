Трамп заявил, что США начнут восстанавливаться от COVID-19 в июне

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает нормализации обстановки с распространением COVID-19 на территории Соединенных Штатов к началу июня.

«Мы пока движемся к восстановлению 1 июня. Это будет подножие горы, 1 июня, может быть, если посчастливится, это произойдет раньше», — сказал американский лидер.

Накануне глава Белого дома объявил, что продлевает действие ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса на территории США, до 30 апреля.

По его словам, власти Соединенных Штатов ожидают пика смертности от коронавирусной инфекции примерно через две недели.

Трамп призвал жителей страны строго выполнять предписания властей — воздерживаться от социальных контактов, работать удаленно, приобретать продукты с доставкой и не выходить на улицу кроме случаев экстренной необходимости.

«Чем больше стараний вы прикладываете, тем скорее закончится этот кошмарный сон», — добавил президент США.

Напомним, в минувший четверг Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус на территории США выявлен у 142 106 человек. От осложнений скончались 2 489 пациентов, 4 767 заболевших выздоровели.

Эпидемия коронавируса началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, где власти зафиксировали несколько случаев нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

Университет Джона Хопкинса сообщает о 721 тысяче зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире. На сегодняшний день выздоровели 151,2 тысячи пациентов, 33 968 человек скончались.