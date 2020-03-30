Академик Чехонин рассказал о трех препаратах, способных помочь в борьбе с коронавирусом

Москва, 30 марта. В настоящее время в России разработаны и находятся на разных стадиях тестирования три лекарственных препарата, которые в перспективе способны помочь при лечении коронавирусной инфекции. Об этом рассказал руководитель секции медико-биологических наук РАН, академик Владимир Чехонин.

Так, несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН специалистами был создан препарат триазавирин. Однако на сегодняшний день готова его особенная ингаляционная форма. По словам академика Чехонина, она может в будущем использоваться для лечение респираторной вирусной инфекции.

Вторым препаратом называется фавипиравир. Особую эффективную схему его синтеза, совместимую с российскими требованиями, создали специалисты из Института органического синтеза и Института органической химии имени Зелинского. На сегодняшний день данный препарат готов для начала испытаний.

Третьим лекарством называется фортепрен, который был создан Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В основе данного препарата лежит фоспренил, который обычно применяют при лечении инфекции у животных. На сегодняшний день фортепрен прошел все необходимые клинические испытания.

«Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19», – цитирует Чехонина РИА Новости.

Также в России при участии специалистов РАН разрабатываются несколько типов вакцин от коронавируса.

Напомним, ранее федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

Она также заявила, что в настоящее время при помощи компьютерного моделирования специалисты выбирают самую эффективную вакцину.