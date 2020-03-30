Трамп продлил антивирусные ограничения в США до конца апреля

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп объявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенных Штатах продлеваются до 30 апреля.

Об этом он заявил в воскресенье в рамках общения с прессой.

«Мы хотим, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее. Для этого продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля», — сказал глава Белого дома.

Первоначальный период действия федеральных ограничений и рекомендаций по социальному дистанцированию на территории США истек 30 марта. Ранее Трамп говорил, что планирует смягчить принятые ранее меры как минимум в тех регионах страны, где ситуация с пандемией обстоит не так серьезно.

На минувшей неделе по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией США вышли на первое место в мире. По данным Университета Джона Хопкинса, на территории страны коронавирус выявлен у 142,1 тысячи человек. От осложнений скончались 2479 заболевших, 2686 человек выздоровели.

Тот же источник сообщает, что во всем мире коронавирус подтвержден у 721 584 заболевших. 33 958 пациентов умерли, более 149 тысяч признаны выздоровевшими.

Напомним, в декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной болезни служит коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации с распространением вируса статус пандемии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Трамп назвал гибель 100-200 тысяч американцев от коронавируса «хорошим результатом».