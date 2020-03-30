Муж и жена из США умерли в один день из-за коронавируса

Чикаго, 30 марта. В Соединенных Штатах Америки супруги прожили в браке 65 лет и скончались в один день из-за инфекции коронавируса с разницей в несколько часов. О произошедшем рассказал внук пожилой пары Стивен Нэш в Twitter.

«Я потерял бабушку и дедушку за последние 24 часа из-за COVID-19. Жизнь уходит от тебя так быстро. Обнимите своих близких крепче», – написал молодой человек.

По его словам, у пожилой пары остались 6 детей и 18 внуков.

Напомним, ранее в Калифорнии скончался 17-летний подросток, у которого выявили коронавирус. Молодой человек обратился к врачам за медицинской помощью, однако ему отказали из-за отсутствия страховки. Врачи направили американца за помощью в другую клинику, но по пути в медицинское учреждение у больного остановилось сердце.

О вспышке коронавируса власти Китая сообщили ВОЗ в конце 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. Так, например, в Нью-Йорке появились мобильные морги, куда свозят тела людей, скончавшихся из-за коронавируса.

Напомним, согласно последним данным, в мире насчитывается 663 тысяч человек, инфицированных коронавирусом. От заболевания скончались 31 тысяча, выздоровели около 140 тысяч, пишет «Газета.ru».