Заразившая несколько сел COVID-19 украинка просит не сжигать ее дом

Киев, 30 марта. «Заробитчанка», вернувшаяся на Украину из Италии и заразившая коронавирусом жителей своего и соседнего сел, опубликовала видео, в котором умоляет не сжигать ее дом.

Женщина, которую зовут Елизавета, умоляет пожалеть ее детей и внуков. Вернувшись из Италии с коронавирусом, «заробитчанка» успела заразить несколько десятков жителей села Коленковцы в Черниговской области, а также соседнего села. Многие из заболевших госпитализированы в тяжелом состоянии.

В своем видеообращении Елизавета говорит о поступающих в ее адрес угрозах и просит пощадить семью, утверждая, что готова к расправе над собой.

«Каждую ночь мои дети не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе. Убейте, расстреляйте, делайте со мной, что хотите, только оставьте детей. Поверьте, что никакая мама, никакая бабушка не хотела принести в свою хату, своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, простите меня. Не палите хату!» — говорит женщина.

После приезда с заработков Елизавета вела активную жизнь — ездила в Черновцы, где принимала участие в митинге. К слову, она уже вылечилась от коронавируса. Но сейчас вместе с Коленковцами на карантин закрыли еще три села — Тороповцы, Бочковцы и Грозненцы. На ведущих к ним дорогах выставлены блок-посты, лесные тропинки и проселки перекрыли шлагбаумами.

По состоянию на 29 марта на Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом. Ряд экспертов полагает, что реальных случаев болезни может быть гораздо больше, поскольку вернувшиеся из-за рубежа «заробитчане» зачастую не обращаются за медицинской помощью, в том числе потому что боятся угроз и расправы со стороны соотечественников.

По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире зарегистрировано 721,5 тысячи случаев COVID-19, 33 958 человек погибли, более 149 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что тысячи украинцев образовали заторы на границе с Польшей перед ее закрытием.