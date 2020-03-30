Трамп назвал гибель от коронавируса 200 тысяч американцев «хорошим результатом»

Вашингтон, 30 марта. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в рамках пресс-конференции заявил, что в стране от пандемии коронавируса могли бы погибнуть более двух миллионов человек. Поэтому он считает возможную гибель 100 – 200 человек хорошим результатом работы правительства.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100–200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

При этом Трамп отметил, что пик смертности от нового типа коронавируса в Штатах ожидается в течение ближайших двух недель. Восстановление страны после пандемии должно начаться в середине лета, 1 июля.

Напомним, на данный момент коронавирус оставил без работы почти четверть граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса. Лишились рабочего места или были вынуждены уйти в отпуск без содержания 23% американцев. В данную категорию попали и те, кто находятся дома и не работают, однако не были уволены.

При этом, несмотря на экономические последствия, 81% опрошенных высказались против отмены ограничительных мер из-за коронавируса к установленному сроку — 12 апреля. Жители США считают, что необходимо и впредь оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию от окружающих.