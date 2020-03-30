Профессор Карпова объяснила разные формы протекания коронавируса

Москва, 30 марта. Формы протекания коронавируса могут зависеть от того, каким образом человек был инфицирован. Такое мнение высказала заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор Ольга Карпова.

По ее словам, всего науке известно 39 типов коронавируса. При этом некоторые из них безопасно циркулируют среди людей. Другие, способные заразить человека, вызывают, например, весеннюю простуду. Переносчиками таких вирусов в том числе являются животные. Поэтому от того, как заразился больной зависит опасность протекания заболевания.

«Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь», – заявила Карпова в беседе с RT.

Она также прокомментировала заявления о возможности повторного заражения. По словам вирусолога, научного подтверждения данному факту пока не было. По ее словам, у человека вырабатывается иммунитет, однако, что касается волн коронавируса, они вполне реальны.

Напомним, ранее профессор Леонид Рошаль рассказал, что «конкретной таблетки» против распространения инфекции коронавируса нет. По его словам, заболевание само закончит свое агрессивное существование. Уменьшению заболеваемости будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и вакцинация населения, пишет «Газета.ru».

При этом Рошаль отметил, что реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины.