РФ запросила Госдеп о здоровье заключенных в тюрьмах США россиян   

Вашингтон, 30 марта. Посольство РФ в США на фоне ситуации с пандемией коронавируса запросило у Госдепартамента данные о состоянии здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах.

Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приведены на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Не оставили без внимания информацию о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в американских тюрьмах. Направили в Госдепартамент запрос о состоянии здоровья российских граждан, содержащихся в местных исправительных учреждениях. Посольство внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США россиян. Продолжаем находиться в тесном контакте с местными властями», — сообщил посол.

Он подчеркнул, что российские дипломаты призывают Вашингтон «руководствоваться соображениями гуманности и максимально оперативно принимать меры по профилактике коронавируса».

«Жизнь и здоровье российских граждан всегда были и будут приоритетом нашей работы в это непростое время», — добавил Антонов.

Ранее Федеральное бюро тюрем США сообщило, что среди содержащихся в американских тюрьмах заключенных зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Столько же случаев заражения зарегистрировано среди персонала пенитенциарных учреждений.

Информация о нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом, появилась в декабре прошлого года. Эпицентром эпидемии стал китайский город Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, по всему миру зафиксировано 721,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 33 958 человек, 149 тысяч пациентов выздоровели.