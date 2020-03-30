КНДР испытала сверхтяжелую ракетную пусковую установку

Пхеньян, 30 марта. КНДР сообщила о проведении испытаний сверхтяжелой многозарядной пусковой ракетной установки.

Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские издания. По данным агентства, испытания прошли успешно, их целью было протестировать стратегические возможности и технические характеристики новой установки.

Ранее стало известно, что Северная Корея запустила в сторону Японского моря две ракеты малой дальности, пролетевшие около 230 километров. Максимальная высота полета составила 30 километров.

Как пишет «Газета.ру», Франция выразила обеспокоенность по поводу испытаний баллистических ракет, проводимых КНДР. Французский МИД подчеркнул, что действия Пхеньяна подрывают безопасность и стабильность в регионе, а также нарушают резолюции Совбеза ООН.