Сын Газманова рассказал о «жестком» карантине отца

Москва, 30 марта. Сын певца Олега Газманова Родион рассказал о том, как его отец соблюдает режим самоизоляции.

Об этом Газманов-младший поведал в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. По его словам, музыкант очень ответственно отнесся к необходимости выдержать двухнедельный карантин.

«Он сейчас находится на жестком карантине, никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию», — рассказал сын певца.

Молодой человек отметил, что они с братом остались единственными членами семьи, поддерживающими хотя бы какие-то контакты с внешним миром.

Ранее стало известно, что в середине марта сестра композитора Игоря Крутого устроила вечеринку по случаю своего дня рождения. Ее гостями стали многие звезды российского шоу-бизнеса. На опубликованных в Сети видео видно, как популярные певцы, музыканты, телеведущие обнимаются и целуются при встрече, пожимают друг другу руки.

Спустя несколько дней народный артист РСФСР Лев Лещенко, который также был среди приглашенных, почувствовал себя плохо. Певца госпитализировали с двусторонней пневмонией, а позже его анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Олег Газманов, который тоже присутствовал на звездной вечеринке, впоследствии признался что «с ужасом» вспоминает о ней. Исполнитель шлягеров «Господа офицеры», «Москва» и «Морячка» призвал всех россиян проявить максимальную ответственность в период угрозы распространения коронавируса.

В конце декабря прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной заболевания выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 720 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 33 925 человек, 149 тысяч выздоровели.

Как пишет «Газета.ру», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал коронавирус реальной угрозой для всего человечества.