Нефть марки WTI впервые с 2002 года опустилась в цене ниже $20 за баррель

Москва, 30 марта. Цена нефти марки WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов за баррель, нефть марки Brent подешевела до 26,6 доллара.

Как свидетельствуют данные торгов, цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI обрушилась на 8,5% и впервые за 18 лет опустилась ниже 20 долларов за баррель до 19,98 доллара.

Североморская нефть марки Brent переживает более мягкое падение в цене, ее котировки снижаются на 4,6% до 26,6 доллара за баррель.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в США впервые зафиксированы отрицательные цены на нефть — из-за заполненных хранилищ низкокачественное сырье продается с доплатой за отгрузку.