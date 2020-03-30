Трамп заявил, что пик смертности от коронавируса в США наступит через две недели

Вашингтон, 30 марта. Пик смертности от коронавируса в Соединенных Штатах наступит через две недели. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома сообщил, что ограничительные меры по борьбе с COVID 19 будут действовать до 30 апреля. Он подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения ограничительных мер.

Американский лидер добавил, что успех борьбы с COVID 19 во многом зависит от соблюдения предписаний врачей.

«В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все четко следовали рекомендациям», — сказал Трамп.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани в конце 2019 года. Болезнь распространилась по всей планете и уже забрала жизни более 30 тысяч человек. Эпицентр COVID 19 переместился из КНР в Западную Европу.

Крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась и в США. По подсчетам специалистов, каждые 17 минут от коронавируса умирает житель Нью-Йорка.

Ранее «Газета.ru» сообщала о значительном росте числа умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк. Местные власти ожидают, что количество погибших и дальше будет расти.

В России зафиксировано девять летальных исходов от COVID 19. Власти РФ вводят жесткие ограничительные меры. В частности, жители Москвы и Подмосковья не должны покидать свои жилища без крайней необходимости.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине. Глава страны не исключил, что медицина не справится с нагрузкой. Зеленский призвал украинцев строго соблюдать карантин.