МВД опровергло сообщения о введении комендантского часа в Подмосковье

Москва, 30 марта. В МВД уточнили, что комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции поручено лишь информировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей главка МВД по Московской области Татьяну Петрову.

«На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — рассказала она.

По словам Петровой, в отношении полицейских, которые распространяли не соответствующую действительности информацию, будет проведена служебная проверка.

Ранее в Сети появилась видеозапись из Дзержинского, на которой сотрудники полиции через громкоговоритель предупреждают местных жителей о якобы введенном комендантском часе. По словам очевидцев, представители МВД сообщали, что запрет на выход на улицы будет действовать с восьми часов утра до 22 часов.

Как пишет «Газета.ру», с понедельника в Москве вступают в силу пять новых мер по предотвращению распространения коронавируса. С 30 марта все жители и гости столицы переводятся на режим самоизоляции. Обязательная дистанция между людьми вне дома должна составлять не менее 1,5 метров. Москвичи с легкой формой COVID-19 будут лечиться в домашних условиях под наблюдением врачей. Компенсационная выплата безработным составит 19 500 рублей в месяц и будет назначена автоматически.