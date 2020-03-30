Случаев заражения коронавирусом в армии РФ не выявлено

Москва, 30 марта. Несмотря на всемирную пандемию коронавируса, среди военнослужащих армии России случаев инфицирования не выявлено. Об этом свидетельствуют данные из бюллетеня по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ, опубликованном в газете Минобороны «Красная Звезда».

«В Вооруженных силах РФ проведено 3 756 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», – говорится в бюллетене.

В нем также отмечается, что в настоящее время специальные отделения общей емкостью в 4 800 мест развернуты в 32 госпиталях. Кроме того, военные медики имеют в распоряжении 2 782 аппарата искусственной вентиляции легких.

1 647 спецрасчетов создано для проведения дезинфекции, 9 оперативных групп для мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки. Кроме того, к работе приступили более пяти тысяч стационарных контрольных пунктов термометрии.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ведомство до 15 мая построит 16 модульных инфекционных центров по всей стране. По его словам, первые восемь появятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Оставшиеся 8 центров будут возведены до 15 мая.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.