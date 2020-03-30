Депутат Рады Геращенко сообщила об отставке министров финансов и здравоохранения Украины

Киев, 30 марта. Главы министерств финансов и здравоохранения Украины Игорь Уманский и Илья Емец подали в отставку. Об этом сообщила депутат Верховной рады от фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, министры побили рекорд своих предшественников по продолжительности каденции.

«Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку — в разгар коронавируса», — написала Геращенко.

Парламентарий добавила, что депутаты проводят встречу с кандидатами на освободившиеся должности.

Вспышка эпидемии коронавируса началась в китайской Ухани в декабре 2019 года. Болезнь стремительно распространилась по всему миру. По состоянию на 29 марта ВОЗ зафиксировано почти 30 тысяч летальных исходов от COVID 19 по всей планете.

Пандемия внесла серьезные коррективы в жизненный уклад жителей большинства стран мира. Жесткие ограничительные меры ввели и российские власти. Отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, приостановлено пассажирское сообщение, закрыты общепиты.

Дополнительные ограничения вводят местные власти. Жителям Москвы предписано не покидать дома без крайней необходимости.

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