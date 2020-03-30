Из тюрьмы СДС в городе Хасака сбежали четыре террориста ИГИЛ

Дамаск, 30 марта. Четверо террористов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) сбежали из тюрьмы, подконтрольной «Сирийским демократическим силам» в городе Хасака на востоке Сирии.

Об этом на пресс-конференции заявили представители службы безопасности курдских вооруженных формирований «Асайиш».

A video showing #ISIS operatives disrupting surveillance cameras and raising slogans asking the international coalition and international organizers to visit the prison before they disobeyed inside one of the prison's sections in #Hasaka. pic.twitter.com/d9RSokd5QF — Ivan Hassib (@Ivan_Hassib) March 29, 2020

По сообщениям арабских СМИ, в тюрьме, расположенной в районе Гуверан, в заключении находится около трех тысяч бывших террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). 29 марта боевиками была предпринята вторая за прошедшую неделю попытка устроить бунт. Группе заключенных из четырех человек, ранее состоявших в рядах ИГИЛ, удалось проломить стену и скрыться в неизвестном направлении.

По заявлению «Асайиш», первый этаж здания полностью находится под контролем заключенных, и в настоящее время силы безопасности пытаются восстановить порядок. На поиски сбежавших террористов направлены поисковые отряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.