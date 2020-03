Из тюрьмы СДС в городе Хасака сбежали четыре террориста ИГИЛ

Дамаск, 30 марта. Четверо террористов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) сбежали из тюрьмы, подконтрольной «Сирийским демократическим силам» в городе Хасака на востоке Сирии.

Об этом на пресс-конференции заявили представители службы безопасности курдских вооруженных формирований «Асайиш».

A video showing #ISIS operatives disrupting surveillance cameras and raising slogans asking the international coalition and international organizers to visit the prison before they disobeyed inside one of the prison's sections in #Hasaka. pic.twitter.com/d9RSokd5QF