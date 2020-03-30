Репик сообщил подробности о «карантинных» спецпропусках для жителей Москвы

Москва, 30 марта. Власти Москвы ввели обязательную самоизоляцию в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако тем горожанам, которым необходимо нарушать карантин, будут предоставлены специальные QR-коды с адресом места работы, сообщил председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

По словам Репика, все жители города получат QR-коды, в которых будет зашифровано четкое описание адреса их жительства и места работы. Он также отмечает, что тем, кому нужно будет работать из офиса, это «право им будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией».

«Те, кто будет работать на удаленке, в их QR-коде не будет второй точки — места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин», – цитирует Репика РБК.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении мер самоизоляции, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Горожанам не следует покидать свои жилища без крайней необходимости. Разрешены выгул собак, вынос мусора и посещение магазинов.

Сообщалось, что в ближайшие дни правительство Москвы установит порядок выдачи спецпропусков для выхода из дома. Кроме того, власти столицы планируют определить меры ответственности за нарушение ограничений.