Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией

Москва, 30 марта. Если распространение коронавирусной инфекции в России приобретет неблагоприятный сценарий, то может потребоваться принятие более жестких решений для борьбы с пандемией. Об этом сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем обращении к россиянам.

По словам Медведева, жители страны должны быть готовы к разным вариантам развитиям ситуации. Он также призвал жителей страны сделать все для того, чтобы избежать неблагоприятного сценария и жестких решений. В частности, зампред Совбеза посоветовал внимательно относится к словам президента, проявить самодисциплину и не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков.

«В истории человечества это не первая эпидемия, и все мы знаем, что, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь», – сказал Медведев в своем видеообращении.

Он также отдельно поблагодарил российских медиков, который сегодня достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам.

Обращение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведева https://t.co/hJKZuIQlpX — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2020

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Подмосковье, пишет «Газета.ru».