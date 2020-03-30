Комендантский час в Подмосковье не введен

Москва, 30 марта. Комендантский час в Московской области не будет введен. Об этом сообщил источник в руководстве региона.

С 29 марта в Московской области вводятся новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. Однако вводить комендантский час не планируется.

«Комендантский час в области не вводится», — цитирует РИА Новости.

Жителям Подмосковья предписано не покидать дома без крайней необходимости. Выходить можно за лекарствами и продуктами питания, а также для выгула собак.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. К настоящему моменту эпицентр опасной инфекции переместился в Западную Европу. Особенно пострадали Италия, Испания, Германия и Франция. Крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке для хранения тел скончавшихся от коронавируса оборудуют мобильные морги.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что число погибших при коронавирусе превысило 31 тысячу.