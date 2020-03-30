Киев, 30 марта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине. Видеообращение главы государства опубликовано на официальной странице офиса президента в социальной сети Facebook.

Зеленский призвал граждан со всей серьезностью отнестись к COVID 19. Он отметил, что в случае заражения 25–50% населения страны медицина может не выдержать нагрузку. По мнению Зеленского, ситуация может развиваться по трем сценариям.

«Сегодня есть три сценария развития событий. Первый — от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры. Второй — 25 процентов больных. Третий — 50 процентов одновременно больных коронавирусом».

Глава Украины призвал каждого гражданина соблюдать карантин. В противном случае нагрузка на врачей окажется непосильной.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани. 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили ВОЗ о распространении опасной инфекции. Локализовать COVID 19 в пределах КНР не удалось. Случаи заболевания новым видом коронавируса фиксируются по всему миру. К настоящему моменту ВОЗ подтвердила почти 30 тысяч летальных исходов.

В России подтверждено девять смертей. Правительства многих стран предпринимают решительные меры для замедления темпов распространения инфекции. Массовые мероприятия отменяются или переносятся, ограничивается свобода передвижения граждан.

Ранее «Газета.ru» сообщала о смерти школьника от коронавируса в Португалии. Министр здравоохранения Марта Темидо уточнила, что погибшему было 14 лет.