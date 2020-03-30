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Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

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Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Киев, 30 марта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине. Видеообращение главы государства опубликовано на официальной странице офиса президента в социальной сети Facebook.

Зеленский призвал граждан со всей серьезностью отнестись к COVID 19. Он отметил, что в случае заражения 25–50% населения страны медицина может не выдержать нагрузку. По мнению Зеленского, ситуация может развиваться по трем сценариям.

«Сегодня есть три сценария развития событий. Первый  — от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры. Второй  — 25 процентов больных. Третий  — 50 процентов одновременно больных коронавирусом».

Глава Украины призвал каждого гражданина соблюдать карантин. В противном случае нагрузка на врачей окажется непосильной.

Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани. 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили ВОЗ о распространении опасной инфекции. Локализовать COVID 19 в пределах КНР не удалось. Случаи заболевания новым видом коронавируса фиксируются по всему миру. К настоящему моменту ВОЗ подтвердила почти 30 тысяч летальных исходов.

В России подтверждено девять смертей. Правительства многих стран предпринимают решительные меры для замедления темпов распространения инфекции. Массовые мероприятия отменяются или переносятся, ограничивается свобода передвижения граждан.

Ранее «Газета.ru» сообщала о смерти школьника от коронавируса в Португалии. Министр здравоохранения Марта Темидо уточнила, что погибшему было 14 лет.

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

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