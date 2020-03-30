Правительство РФ утвердило новый перечень товаров первой необходимости

Москва, 30 марта. В России утвержден новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Соответствующее распоряжение было опубликовано правительством России. В обновленный список вошли средства индивидуальной защиты.

«Текущим распоряжением утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. При этом органы государственной власти субъектов РФ вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте», – говорится в документе.

Список состоит из 23 рекомендуемых товаров. В частности, теперь в него входят санитарно-гигиеническая маска, антисептик, салфетки сухие и влажные, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага. Кроме того, из детских товаров отдельно выделены подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и другие предметы первой необходимости.

В списке также значатся бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ и зоотовары. Напомним, вместе с тем из перечня товаров Кабмин РФ исключил табачные и похоронные изделия, а также автомобильные запчасти. Об этом пишет издание «Газета.ru».