Самолет «Аэрофлота» с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в «Шереметьево»

Москва, 29 марта. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с отказавшим левым двигателем приземлился в аэропорту «Шереметьево» в Москве в штатном режиме. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей. Лайнер следовал в столицу России из Сочи.

Известно, что на борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 154 пассажира. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что самолет компании «Аэрофлот» готовится к посадке с отказавшим левым двигателем.

В декабре 2019 года самолет, выполнявший рейс Москва — Самара, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, инцидент стал следствием ошибки пилота, не рассчитавшего радиус поворота.

Накануне «Газета.ru» сообщала об авиакатастрофе в столице Филиппин Маниле. Самолет компании Lion Air, следовавший в Токио, загорелся в воздухе. На его борту находились четыре члена экипажа, двое медиков и двое пассажиров из Канады и США.