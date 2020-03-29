حصاد أخبار سوريا في 29 مارس / آذار: أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وتصعيد الصراع الداخلي في صفوف الجيش الوطني السوري

سوريا ، 29 مارس / آذار: أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة أول مصابة بفيروس «كورونا»، واشتباكات جديدة بين فصائل الجيش الوطني السوري في ريف حلب الشمالي

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة أول مصابة بفيروس «كورونا» في البلاد

توفيت سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف،حيث تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس «كورونا».

تصعيد الصراع الداخلي في صفوف الجيش الوطني السوري

اندلعت اشتباكات جديدة بين الفصائل التي تنتمي إلى الجيش الوطني السوري في شمال محافظة حلب.

وغادرت ما تسمى بالشرطة الحرة التابعة للجيش الوطني السوري مواقعها في مدينة الباب وتوجهت إلى المواقع العسكرية للجيش التركي. وفي نفس الوقت، وصل إلى المنطقة عناصر أحرار الشرقية وسيطروا على بعض الحواجز وطالبوا بتسليم كل المتورطين في مقتل الرئيس الأمني لأحرار الشرقية - أبو رسول، الذي توفي أمس نتيحة الاشتباكات في وسط المدينة. وفي وقت سابق، تم تسليم أربعة من عناصر "الشرطة الحرة" إلى مقاتلي أحرار الشرقية.

منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وأريافها

دخل قرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في سوريا حيز التنفيذ اليوم.

هذا يعني حظر لحركة المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف على مدار الساعة حتى إشعار آخر. القرار مُلزم على جميع المواطنين، باستثناء بعض من الحالات.

وأمرت السلطات السورية وزارة الداخلية بمراقبة تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

مسلحو الجيش الوطني السوري ينظمون إضرابا في الحسكة

اعتقلت القوات المسلحة التركية ما لا يقل عن 40 من مقاتلي الجيش الوطني السوري الموالين لتركيا الذين نظموا احتجاجا في مدينة رأس العين.

قال عناصر المجموعة إنهم إذا لم يتلقوا الراتب المستحق للأعمال القتالية في المستقبل القريب، فإنهم سيتحيزون إلى جانب القوات الحكومية، وهددوا أيضا باحتلال الجزء الجنوبي من تركيا ونقل أراضي محافظة هاتاي إلى سوريا والقبائل الكردية.