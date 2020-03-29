Эпидемиолог Фаворов назвал самоизоляцию способом победы над коронавирусом

Москва, 29 марта. Победить пандемию коронавируса до изобретения вакцины можно при помощи самоизоляции и карантина. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Михаил Фаворов. По его словам, равнодушное отношения к подобным заболеваниям не проходит бесследно.

Фаворов отметил, что в мире и ранее регистрировались вирусы подобного рода. Например, в 2002 году в Китае. Тогда страна не сразу объявила об эпидемии. Только после того, как число умерших достигло 800, а клиническими формами вируса заболело под 100 тысяч человек. Тогда, при распространении коронавируса, страны не сообщали о масштабах беды и не вводили карантин, допуская тем самым серьезную ошибку.

«Вспомните, когда вспышка произошла в Ухани и начали регистрироваться первые случаи заболевания: город с населением в 11 миллионов фактически перестал функционировать. Его закрыли на карантин, начался тотальный контроль и экстренные меры», – поясняет эпидемиолог.

При этом отмечается, что в 2020 году в Китае нарушителей изоляции привлекали к серьезной уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения. По мнению эксперта, именно благодаря таким мерам число заболевших в Китае уменьшилось.

При этом отмечается, что даже 10% населения, отказывавшиеся соблюдать карантин, могут стать причиной развития болезни. Поэтому так важно оставаться в домашних условиях, пояснил эксперт.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса по всей планете стали 29 957 человек. Официально подтверждены 634 835 случаев заражения. Больше всего инфицированных в Соединенных Штатах — 103 321. Далее следуют Италия (92 472), Китай (82 356), Испания (72 248) и ФРГ (52 547).