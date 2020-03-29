Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо в Сирии

Дамаск, 29 марта. Военная полиция РФ провела новое патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Глава ЦПВС РФ добавил, что российская авиация осуществила патрулирование по маршруту аэродром «Метрас» — Айн-Исса — Махмудли — аэродром «Квайрес».

На протяжении минувших суток боевики соблюдали режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — сказал контр-адмирал.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в город Дейр-эль-Джамаль в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Нуждающимся жителям раздали в общей сложности 350 продуктовых наборов. Об этом писала RT.