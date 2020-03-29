ВОЗ подтвердила 30 тысяч смертей от коронавируса и 634 тысячи случаев заражения

Женева, 29 марта. Жертвами коронавируса по всей планете стали 29 957 человек. Официально подтверждены 634 835 случаев заражения. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 10.00 по женевскому времени (12.00 по московскому времени) 29 марта.

Больше всего инфицированных в Соединенных Штатах — 103 321. Далее следуют Италия (92 472), Китай (82 356), Испания (72 248) и ФРГ (52 547).

В Южной и Северной Америке COVID 19 заразились 120 798 человек. Зафиксировано 1973 летальных исхода.

В Западно-Тихоокеанском регионе, куда отнесены Китай, Южная Корея и Япония, инфицированы 102 803 человека, 3 626 скончались.

О вспышке нового вида коронавируса Китай уведомил ВОЗ 31 декабря 2019 года. Опасная инфекция быстро охватила всю планету. В связи с пандемией COVID 19 многие страны мира полностью закрыли или существенно ограничили пассажирское сообщение. В Европе отменены или перенесены почти все спортивные соревнования и другие массовые мероприятия.

Накануне новые ограничительные меры по борьбе с COVID 19 ввели власти Москвы. Горожанам предписано не покидать дома без крайней необходимости. Разрешен выгул собак, а также посещение магазина. В ближайшие дни парламент столицы подготовит меры по контролю и ответственности за нарушение установленного режима самоизоляции.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико поддержал действия столичных властей.