Телеведущая Кудрявцева рассказала о вечеринке с инфицированным Лещенко

Москва, 29 марта. Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева рассказала о подробностях праздничного вечера, на котором присутствовал зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко.

Вечеринка была организована в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого, Анны. На мероприятии присутствовало большое количество звезд отечественного шоу-бизнеса. По словам Кудрявцевой, там был и Лев Лещенко. Исполнитель поздравил именинницу и уехал. При этом все гости, как поясняет телеведущая, были без масок.

«Все уже ходили со спреями, но еще, конечно, без масок», – заявила Кудрявцева в эфире телепередачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Она также отметила, что те звезды, которые недавно прибыли из-за границы, на празднике не присутствовали. В настоящее время Кудрявцева сдала тест на коронавирус и ожидает результат, находясь в самоизоляции.

В минувшую пятницу у Лещенко подтвердился диагноз COVID-19. Артист поступил с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. Позже состояние Лещенко стабилизировалось. В настоящее время исполнитель чувствует себя намного лучше, врачи перевели его обратно в палату к супруге. Об этом сообщил друг певца, юморист Владимир Винокур.