Сирия новости 30 марта 07.00: обезглавленное тело подростка найдено в Алеппо, несколько турецких солдат убиты в Ираке

Сирия, 30 марта. Боевики «Джебхат аш-Шамии» казнили четырнадцатилетнего подростка и бросили его тело в Алеппо. В Хомс направлены подкрепления сирийской армии. «Рабочая партия Курдистана» совершила вылазку на севере Ирака, ранив и убив несколько турецких военнослужащих. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления в Хомс.

«Демократические силы Сирии» (SDF): ищут группу бежавших из тюрьмы террористов «Исламского государства»1 в Хасаке.

Международная коалиция: проводит воздушную разведку на востоке Хасаки.

«Джебхат аш-Шамия»: убила четырнадцатилетнего подростка из «Сирийской национальной армии» в Алеппо.

ВС Турции: потеряли несколько военнослужащих в столкновении с «Рабочей партией Курдистана» на севере Ирака.

Провинция Алеппо

В подконтрольных Турецкой армии зонах на севере Алеппо продолжаются стычки между лояльными Анкаре вооруженным группировками. Вечером в центре города Африн было выброшено на улице тело подростка с отрубленной головой. Как сообщает новостной портал Rojava Network, труп позднее был опознан. Убитый — четырнадцатилетний Мохамед Мари, один из членов 51-ой бригады «Сирийской национальной армии». По информации источника, с мальчиком расправились боевики «Джебхат аш-Шамии», бросив его тело в городе как послание к остальным членам группировки.

Провинция Хомс

Военные подкрепления правительственны войск были переброшены в район Эс-Сухне. По данным медиаресурса NORS, сирийская армия усиливает свое военное присутствие на востоке провинции для проведения дальнейшей зачистки пустынных районов, где по-прежнему укрываются «спящие ячейки» «Исламского государства», которые совершают диверсии. 28 марта террористы совершили налет севернее города Пальмира на востоке провинции. Атаке подверглась колонна из десяти автомобилей союзного САА ополчения.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади был застрелен член «Демократических сил Сирии». Как сообщает портал Al Nour, группа неизвестных открыла огонь по автомобилю курдских боевиков, которые патрулировали окрестности города.

Как передает источник в сети Twitter (HesenHoseng), в городе Хасака группа заключенных террористов «Исламского государства» совершила побег из тюрьмы. В городе было объявлено военное положение, отряды SDF был брошены на прочесывание улицы. В воздух подняли несколько ударных вертолетов международной коалиции и усилили охрану на КПП и выездах из города.

Силы безопасности SDF «Асайиш» провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол». По информации портала Alk Habour, боевики арестовали двух детей после рейда с обысками в палатках у членов семей террористов ИГ1. Причины, по которым были задержаны несовершеннолетние, не указываются.

Ирак

Пресс-служба «Народных сил обороны» (боевое крыло «Рабочей партии Курдистана») опубликовала заявление об успешной вылазке в провинции Киркук. В горных районах их группе удалось убить и ранить несколько турецких военнослужащих, без указания точного количества жертв. Источник также сообщает, что в районе поселения Мадая и у холма Хаккари ВВС Турции продолжают наносить авиаудары по оборонительным сооружениям группировки, также были атакованы укрепления курдских вооруженных формирований в провинции Хакурк. В заявлении добавлено, что в результате обстрелов боевики не понесли никаких потерь.

1 Организация запрещена на территории РФ.