Власти Москвы определят ответственность за нарушение карантина

Москва, 29 марта. Власти Москвы определят меры ответственности за нарушение ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

Чиновница уточнила, что решение будет принято в ближайшие дни. Правовой акт урегулирует порядок осуществления контроля над соблюдением ограничительных мер, а также ответственность за их нарушение, передает ТАСС.

В свою очередь, глава Мосгордумы Алексей Шапошников подтвердил готовность столичных парламентариев принять оперативные меры, необходимые для предотвращения распространения COVID 19.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении мер самоизоляции, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Горожанам не следует покидать свои жилища без крайней необходимости. Разрешены выгул собак, вынос мусора и посещение магазинов. В ближайшие дни правительство Москвы установит порядок выдачи спецпропусков для выхода из дома.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в последний день 2019 года. Опасная инфекция вскоре вышла за пределы Поднебесной. Эпицентр COVID 19 переместился в страны Западной Европы. К настоящему моменту жертвами коронавируса стали более 33 тысяч людей по всей планете. Девять летальных исходов при COVID 19 зафиксировано в России.

Накануне главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии детей, госпитализированных с коронавирусом в московскую больницу. Медик сообщил, что дети чувствуют себя удовлетворительно. Часть из них уже выздоровела.