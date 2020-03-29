Зараженная коронавирусом пациентка сбежала из больницы в Коммунарке

Москва, 29 марта. Из больницы в Коммунарке, где лечатся инфицированные коронавирусом москвичи, сбежала зараженная пациентка. После самовольного ухода из медучреждения, инфицированная направилась к себе домой.

О произошедшем в воскресенье вечером сообщила газета «Известия». По данным издания, по пути домой пациентка успела пообщаться со своими соседями прежде чем ее задержали.

На данный момент экстренными службами предприняты все необходимые меры. Подъезд, дома, где проживает женщина, будет обработан. Кроме того, соседям, которые контактировали с зараженной, придется сдать тест на коронавирус.

Напомним, ранее из Санкт-Петербургского санатория «Заря» в поселке Репино сбежал 32-летний пациент, помещенный на карантин из-за подозрения на коронавирус. Полиция нашла нарушителя в съемной квартире в Приморском районе. Мужчину удалось оперативно задержать и доставить обратно в изоляцию на автомобиле скорой помощи.

Как сообщало региональное ГУМВД по Петербурге и Ленинградской области, по факту побега мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 236 УК РФ («Нарушение санитарных правил»), пишет «Газета.ru».