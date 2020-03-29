Потерявшим работу из-за вируса москвичам будут выплачивать по 19 тысяч рублей в месяц

Москва, 29 марта. В Москве вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер нового пособия составит 19 500 рублей в месяц. Об этом в воскресенье заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, данные меры вводятся для того, чтобы поддержать москвичей, потерявших работу из-за пандемии коронавируса и введения карантина.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки», – говорится на сайте Собянина.

Мэр Москвы также отметил, что выплата будет назначена автоматически, без заявлений. Вместе с тем он пояснил, что вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Однако их эффективность для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого жителя.

Напомним, в Москве с завтрашнего дня действует режим самоизоляции. Жители города смогут выходить на улицу только при наличии специального пропуска. Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших нескольких дней. При этом, порядок выдачи и способ получения спецпропусков будет определен отдельным актом правительства Москвы.