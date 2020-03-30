Сирия, 30 марта. «Ахрар аш-Шаркия» штурмовала больницу и захватила КПП в Алеппо. Террористы «Исламского государства»1 обезглавили двух курдских боевиков в Хасаке. САА направила подкрепления в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на западе Алеппо и перебросили подкрепления на юг Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): организовала демонстрацию в Хасаке; открыла огонь по опорным пунктам курдских боевиков в Алеппо.

ВС Турции: арестовали 40 членов «Сирийской национальной армии», устроивших забастовку в Хасаке и отразили нападение боевиков YPG в Алеппо.

«Отряды народной самообороны» (YPG): совершили вылазку в зоны контроля ВС Турции в Алеппо.

Международная коалиция: направила подкрепление и провела десантную операцию на востоке Хасаки; вывела войска с авиабазы в Киркуке и передала её ВС Ирака.

«Ахрар аш-Шаркия»: требует у СНА выдачи всех причастных к покушению на главу её разведки и направила подкрепления в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд с обысками в лагере беженцев в Ракке; понесли потери в Хасаке при нападении террористов ИГ1.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1 – запрещено в РФ): совершило вылазку и казнило двух курдских боевиков в Хасаке.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения передало, что в Сирии зарегистрирована первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом. По информации SANA, женщина, доставленная ранее в одну из больниц, скончалась. Согласно заявлению ведомства, еще четверо граждан с подтвержденным диагнозом размещены в госпитале «Аль-Ватани» под Дамаском. Туда уже направлены свыше 200 врачей и медработников, специально подготовленных для борьбы с эпидемиями. Вечером поступили сведения о еще четырех случаях подтвержденного коронавируса.

По данным портала SANA, до 16 апреля в рамках борьбы с коронавирусом движение между провинциями будет перекрыто. С 25 марта в стране введен комендантский час и были закрыты все места возможного массового скопления граждан, аэропорты, морские гавани и границы. Местная администрация просит граждан оставаться дома.

Провинция Алеппо

В западной части провинции продолжились провокации со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. По данным портала Masar Press Net, ночью террористы обстреляли позиции сирийской армии в окрестностях поселка Аль-Атариб, после чего подразделения САА открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков и нанесли прямой удар из ракетных установок по опорным пунктам группировки.

На севере провинции «Отряды народной самообороны» (YPG) атаковали позиции СНА, открыв по ним огонь из ПТУРов. По данным медиаресурса Halab Today, турецкая армия произвела обстрел позицияй YPG из артиллерии на окраинах населенных пунктов Мараназ, Айн-Дакна а также в районе Тель-Рифата и деревни Шерава.

Подконтрольный боевикам Twitter-канал OGN News сообщает о столкновениях на севере провинции между фракциями «Сирийской национальной армии». В городе Аль-Баб самоназванная военная полиция СНА покинула свои посты и направилась к военным пунктам турецкой армии, в то время как в район прибывают отряды «Ахрар аш-Шаркии», которые уже захватили КПП, потребовав выдачи всех лиц, причастных к покушению на главу их контрразведки — Абу Расула, который погиб вчера при перестрелке на рыночной площади в центре города. Как сообщает источник, боевикам «Ахрар аш-Шаркия» были переданы четверо из состава «военной полиции». Вечером группировка штурмом взяла здание больницы, где находился один из участников столкновения на рынке.

Провинция Хомс

Беженцы, проживающие в лагере «Эр-Рукбан» остались без доступа к медицинской помощи. Как сообщает Telegram-канал Рыбарь (rybar), закрылась последняя на его территории клиника, которая оказывала помощь беженцам и проводила хирургические операции. Такая же ситуация отмечается и в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагере «Аль-Хол» в Хасаке, куда не допускаются гуманитарные конвои. Ранее источники сообщали о вспышке эпидемии неизвестной респираторной инфекции в «Эр-Рукбане». Аналитики отмечают, что оба лагеря могут стать очагом эпидемии коронавируса, из-за условий антисанитарии, отсутствия медикаментов и высокой скученности проживающих в них беженцев. В «Аль-Холе» в настоящем времени содержится около 70 тысяч человек, в «Эр-Рукбане» 13 тысяч. Оба лагеря находятся на территории, оккупированной США.

Провинция Идлиб

Несколько подразделений Сирийской Арабской Армии были направлены в район Джебель аз-Завии. По данным военного источника агентства Al Masdar, в колонну подкрепления вошли танки и БМП. Источник также сообщил, что на фоне участившихся провокаций со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», ВВС Сирии участили разведывательные вылеты над оккупированными группировкой зонами, а также в воздушном пространстве над трассой М4.

Провинция Ракка

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), турецкая артиллерия обстреляла деревню Ад-Дабс, где предположительно укрывались боевики «Демократических сил Сирии». Кроме этого ВС Турции отразили нападение курдских вооруженных формирований к северу от города Айн-Исса. Информации о потерях ни с одной из сторон не поступало.

SDF провели рейд в поселке Касрат-Фарадж и палаточном лагерь беженцев, где также были проведены обыски. Как сообщает медиаресурс Halab Today, боевики задержали двух беженок из Хомса, которых обвинили в принадлежности к «спящим ячейкам» «Исламского государства». Еще несколько десятков человек были арестованы за нарушение комендантского часа.

Вечером группа неизвестных в поселке Калават открыла огонь по автомобилю курдского патруля, смертельно ранив двух боевиков SDF. Курдские вооруженные формирования возлагают вину за совершенное покушение на «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Утром конвой сил международной коалиции вошел в Сирию с севера Ирака через незаконный погранпереход «Аль-Валид» и направился к базам ВС США у города Камышлы. По информации агентства Halab Today, в составе колонны были замечены как грузовики материально-технического снабжения, так и тяжелая военная техника. По неподтвержденным данным, силы международной коалиции также провели десантную операцию в 47 районах города Аш-Шаддади.

Как сообщает курдский новостной портал RiaTaza, ВС Турции задержали не менее 40 протурецких боевиков «Сирийской национальной армии», которые устроили забастовку в городе Рас аль-Эйн. Члены группировки заявили, что, если в ближайшее время Анкара не выплатит положенное им жалование за боевые действия, они перейдут на сторону САА, а также угрожали оккупировать южную часть Турции и передать ее Сирии и курдским племенам.

«Исламское государство» распространило в сети Twitter сообщение об успешной вылазке в поселок Тувеймин. Террористы захватили в плен двух бойцов «Демократических сил Сирии», после чего обезглавили их.

Ирак

Международная коалиция во главе с США, заявила, что выводит свои войска с авиабазы K-1 в иракской провинции Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным вместе с оборудованием, общая стоимость которого составляет 1,1 миллиона долларов. Как сообщает военно-аналитический Telegram-канал Рыбарь (rybar), на базе прошла церемония передачи авиабазы иракским силам безопасности.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции из страны после того как США грубо нарушили нормы международного права. Конфликт был спровоцирован 3 января, когда американские истребители без предупреждения нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Целью атаки был конвой армии Ирана и сил специального назначения «Кудс», в результате чего скончался генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Ирак осудил действия США и расценил действия Штатов как атаку на суверенитет страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.