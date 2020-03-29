Режим самоизоляции в Подмосковье вступил в силу

Красногорск, 29 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона, заявив, что власти ввели режим самоизоляции с вечера воскресенья. С 20.00 29 марта там закрывают все парки, детские площадки. Жители Подмосковья смогут выйти из дома только для того, чтобы поехать на работу, заявил Воробьев.

Обращения губернатора было опубликовано в воскресенье в его официальном Instagram-аккаунте. Он отметил, что, к сожалению, ситуация с распространением коронавируса за последние дни показывает рост численности заболевших.

«Сегодня с 20.00 мы закрываем все парки, детские площадки, возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», – сказал Воробьев.

По словам руководителя Подмосковья, жители не должны допустить появления в стране появились тяжелые случаи заболевания. Для этого были приняты решения, обязывающие каждую семью сидеть дома, однако так поступили не все.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении с завтрашнего дня режима самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста. Об этом говорится на официальном сайте мэра города.

Отмечается, что данные меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. Подчеркивается, что введение нового режима не запрещает гражданам приезжать в город или уезжать из него. Речь идет о том, что горожанам нельзя беспричинно передвигаться по городу.