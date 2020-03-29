Сирия, 29 марта. В Сирии было зафиксировано четыре новых случая подтвержденного заражения коронавирусом. Группа неизвестных совершила покушение на директора школы в Даръа. Боевики, предположительно из состава ИГ1, открыли огонь по автомобилю SDF в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции: открыли огонь по укреплениям боевиков «Отрядов народной самообороны» в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков на востоке Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1 – запрещено в РФ): подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Ракке.

Провинция Дамаск

Количество заболевших коронавирусом в Сирии возросло до 9 человек. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, были подтверждены еще четыре случая заражения COVID-19. Ранее стало известно о первом в Сирии случае смерти пациента, женщина скончалась практически сразу после того, как была доставлена в реанимацию.

Власти страны ввели комендантский час с 25 марта, отменим массовые мероприятия и закрыв все места возможного массового скопления граждан. До 16 апреля ограничено передвижение граждан между провинциями.

Провинция Алеппо

По данным медиаресурса Halab Today, артиллерия турецкой армии произвели артиллерийский обстрел по позициям YPG на окраинах населенных пунктов Мараназ, Айн-Дакна а также в районе Тель-Рифата и деревни Шерава. Как сообщает источник, ВС Турции были спровоцированы обстрелом города Азаз. В результате обстрела в Шераве был разрушен один из загонов со скотом, ракета, приземлившаяся в загон, убила сразу 25 овец. Еще 15 ракет разорвались в окрестностях, но сообщений о потерях в рядах YPG не поступало.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики совершили вылазку в поселке Аль-Шаджар, где обстреляли автомобиль директора местной школы Марвана аль-Махасна. Как сообщает портал NORS, в результате директор получил ранения, но выжил, а его водитель Ахмед Мухаммед аль-Хавари скончался по пути в госпиталь. Пока что ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за покушение. Местные медиаактивисты подозревают, что за нападением стоят «спящие ячейки» боевиков из бывшего состава «Южного фронта», которые продолжили подпольную деятельность с поддержкой сил международной коалиции, дислоцированных на базе «Ат-Танф» на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Ракка

Патруль «Демократических сил Сирии» (SDF) был атакован группой неизвестных вооруженных лиц в окрестностях поселка Калават. Как сообщает портал Al Nour, их автомобиль был обстрелян из автоматических винтовок. Два боевика, которые находились в машине, скончались от полученных ран, а нападающие скрылись с места преступления на мотоцикле. SDF возлагают вину за совершенное покушение на «спящие ячейки» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.