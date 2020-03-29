Адвокат Петросяна заявил, что Степаненко хочет «довести» экс-супруга

Москва, 29 марта. Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко специально инициирует шумиху в СМИ, заказывая разоблачительные статьи, и хочет «довести» бывшего мужа. Такое мнение высказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Возможно, хочет довести его, чтобы он согласился отдать ей все или чтобы с ним что-то случилось. У него же сердце больное», – заявил Жорин.

Адвокат также отметил, что любой стресс способен в прямом смысле убить его подзащитного. Однако прямых доказательств умысла у него пока нет. Юрист также уверен, что именно Степаненко сделала развод достоянием общественности, умышленно пыталась «дестабилизировать ситуацию» и устроила скандал, в то время, как сам Петросян мечтал оставить ситуацию в тайне.

По словам Сергей Жорина, слухи о новой супруге юмориста, Татьяне Брухуновой, также распустила Степаненко. Адвокат отмечает, что лично видел ее и новая супруга артиста оставила у него хорошие впечатления.

«Она хорошая девушка. Спокойная, умная, с хорошо поставленной речью. Заботится о Петросяне. Мне она очень понравилась», – цитирует Жорина «Экспресс газета».

Напомним, ранее артистка Елена Степаненко в своем интервью рассказала об отношении к экс-супругу Евгению Петросяну. По словам Степаненко, после расставания она относится к нему спокойно. Она также отметила, что продолжает молиться за Петросяна в церкви, пишет «Газета.ru».