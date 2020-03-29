Иран временно прекратил расшифровку черных ящиков украинского Boeing

Тегеран, 29 марта. Тегеран приостановил расшифровку черных ящиков украинского Boeing, который потерпел крушение в Иране в январе, из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами.

Он отметил, что работа возобновится, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

«Из-за коронавируса работы по расшифровке (бортовых самописцев. – Прим. ФАН) были приостановлены», — заявил Эслами.

По словам официального представителя Организации гражданской авиации Ирана Резы Джафарзаде, черные ящики с лайнера будут направлены в лаборатории Франции либо Украины.

Летевший в Киев Boeing потерпел крушение 8 января под Тегераном. Авиакатастрофа стала результатом провокации американских ВВС, активно использовавших беспилотные летательные аппараты и создававшие помехи для иранских систем ПВО.

До этого ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, предпринятого военными США по приказу президента страны Дональда Трампа. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по военным объектам США в Ираке. Парламент Ирака также потребовал от США вывести военный контингент из страны, в Вашингтоне это требование проигнорировали.