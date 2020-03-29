Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Москва, 29 марта. Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.

Болгарская провидица призывала не поддаваться панике.

«Однажды этот мир закончится, но край наступит не скоро. Не бойтесь! Живите в согласии и помогайте друг другу. Жить в страхе — это не жизнь!» — предсказала Ванга.

Она также заявила о том, что человеку не суждено изменить то, что предначертано «на небесах», поэтому призвала молиться богу.

«Человечество спасется, когда все люди обратятся с молитвой к Богу. Когда все люди станут добрее, когда начнут помогать взаимно и перестанут соперничать и наживаться», — отметила ясновидящая.

Ранее стало известно о пророчестве Ванги про изобретение препарата против коронавируса в России. Лекарство отечественные медики, согласно предсказанию, изготовят из кедра, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу и США.